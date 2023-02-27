Video Dünya Londra’da Türk toplumundan depremzedeler için yardım kampanyası | Video
Londra’da Türk toplumundan depremzedeler için yardım kampanyası | Video

Londra’da Türk toplumundan depremzedeler için yardım kampanyası | Video

27.02.2023 | 08:49

İngiltere’nin başkenti Londra’da Türk toplumu üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için kahvaltı organizasyonu düzenledi. Kahvaltıdan elde edilen tüm gelirin deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

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