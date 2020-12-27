Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın | Video

Lübnan'ın Miniyeh bölgesinde bulunan mülteci kampında yangın çıktı.

Lübnan'ın Miniyeh bölgesinde bulunan mülteci kampında büyük yangın çıktı. Yangın nedeni ile çadırlarda bulunan birçok mutfak tüpü patladı. Yerel kaynaklar, yangında en az 100 çadırın kullanılmaz hale geldiğini ifade etti. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.