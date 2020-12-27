Video Dünya Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın | Video

Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın | Video

Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın | Video
27.12.2020 | 08:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD'deki patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:40
ABD'deki patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 27.12.2020 | 08:27
Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın | Video 01:43
Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın | Video 27.12.2020 | 08:19
ABD'deki patlamanın şiddeti güvenlik kamerasında | Video 00:44
ABD'deki patlamanın şiddeti güvenlik kamerasında | Video 26.12.2020 | 08:52
Donan gölde mahsur kalan geyik için ilginç kurtarma operasyonu kamerada | Video 01:16
Donan gölde mahsur kalan geyik için ilginç kurtarma operasyonu kamerada | Video 25.12.2020 | 16:15
Annesi öldürülen Yemenli çocuğun yürek yakan feryadı | Video 01:01
Annesi öldürülen Yemenli çocuğun yürek yakan feryadı | Video 25.12.2020 | 16:02
Rusya, Arjantin’e 300 bin doz Sputnik V aşısı gönderdi | Video 01:57
Rusya, Arjantin’e 300 bin doz Sputnik V aşısı gönderdi | Video 25.12.2020 | 09:26
İranlı General Süleymani'nin suikast öncesine ait son görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:14
İranlı General Süleymani'nin suikast öncesine ait son görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.12.2020 | 17:20
İranlı General Süleymani’nin suikast öncesine ait yeni görüntüsü yayınlandı | Video 01:33
İranlı General Süleymani’nin suikast öncesine ait yeni görüntüsü yayınlandı | Video 25.12.2020 | 08:39
Antarktika’dan kopan buzdağı böyle görüntülendi | Video 01:13
Antarktika’dan kopan buzdağı böyle görüntülendi | Video 25.12.2020 | 08:40
Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 278 ölüm | Video 01:30
Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 278 ölüm | Video 24.12.2020 | 08:55
ABD’de paraşütlü “Noel Baba” elektrik tellerine takıldı | Video 00:43
ABD’de paraşütlü “Noel Baba” elektrik tellerine takıldı | Video 23.12.2020 | 15:13
Fransa İngiltere sınırı yeniden açıldı | Video 00:57
Fransa İngiltere sınırı yeniden açıldı | Video 23.12.2020 | 08:52
Tayland'da motosikletin çarptığı yavru fil, kalp masajı ile hayata tutundu | Video 01:03
Tayland'da motosikletin çarptığı yavru fil, kalp masajı ile hayata tutundu | Video 22.12.2020 | 17:07
Son Dakika: Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Avrupa'nın hasta adamı koronavirüs mutasyonu ile İngiltere oldu | Video 01:58
Son Dakika: Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Avrupa'nın hasta adamı koronavirüs mutasyonu ile İngiltere oldu | Video 22.12.2020 | 11:23
ABD’de Joe Biden, canlı yayında Covid-19 aşısı oldu | Video 03:52
ABD’de Joe Biden, canlı yayında Covid-19 aşısı oldu | Video 22.12.2020 | 08:30
Rusya Devlet Başkanı Putin lösemiyi yenen çocuğun dileğini gerçekleştirdi | Video 01:50
Rusya Devlet Başkanı Putin lösemiyi yenen çocuğun dileğini gerçekleştirdi | Video 22.12.2020 | 08:30
Ermenistan'da Paşinyan'a ikinci şok! Kente girişi engellendi | Video 01:06
Ermenistan'da Paşinyan'a ikinci şok! Kente girişi engellendi | Video 22.12.2020 | 08:29
Dünya'nın en yaşlı pandası Xin Xing'den kötü haber | Video 00:42
Dünya'nın en yaşlı pandası Xin Xing'den kötü haber | Video 21.12.2020 | 17:21
Çin’de İHA’larla en uzun animasyon rekoru kırıldı 00:45
Çin’de İHA’larla en uzun animasyon rekoru kırıldı 21.12.2020 | 17:08
Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:01
Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.12.2020 | 16:50

Lübnan'ın Miniyeh bölgesinde bulunan mülteci kampında yangın çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Lübnan'ın Miniyeh bölgesinde bulunan mülteci kampında büyük yangın çıktı. Yangın nedeni ile çadırlarda bulunan birçok mutfak tüpü patladı. Yerel kaynaklar, yangında en az 100 çadırın kullanılmaz hale geldiğini ifade etti. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA