Maket sandığı timsahın saldırısına uğradı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 63 yaralı | Video 25.11.2021 | 08:52
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İngiltere'de plastik fabrikasında dev yangın | Video 25.11.2021 | 08:52
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Solomon Adaları’nda protestocular parlamentoyu bastı | Video 24.11.2021 | 16:49
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Türkiye'deki kur operasyonuna yabancı medya desteği | Video 24.11.2021 | 15:17
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Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi | Video 24.11.2021 | 10:44
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Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı | Video 24.11.2021 | 09:09
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Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü | Video 23.11.2021 | 14:30
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İstanbul masalı Sofya'da trajediyle bitti | Video 23.11.2021 | 14:30
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Polonya Başbakanı uyardı: "Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya" | Video 22.11.2021 | 15:16
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Karadağ'da Sırp ırkçılardan Müslüman Boşnaklara saldırı 22.11.2021 | 15:01
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İki nükleer güç savaşır mı? Bir tarafta Çin diğer yanda Hindistan... 22.11.2021 | 11:40
Filipinler'deki bir eğlence parkında 4 metrelik timsahı maket sanan Nehemias Chipada selfie çektirmek için timsaha çok yaklaşınca, kolunu timsaha kaptırdı. Feci olaydan ağır yaralı olarak kurtulan adam hastaneye kaldırıldı.