Video Dünya Meksikalı kurtarma ekipleri ülkelerine ulaştı, hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo için tören düzenlendi | Video
Meksikalı kurtarma ekipleri ülkelerine ulaştı, hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo için tören düzenlendi | Video

Meksikalı kurtarma ekipleri ülkelerine ulaştı, hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo için tören düzenlendi | Video

17.02.2023 | 08:09

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Meksika’dan ülkemize gelen kurtarma ekipleri geri döndü. Ekip, çalışmalar sırasında hayatını kaybeden Proteo adlı kurtarma köpeğinin cenazesini de yanlarında getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılmak için ülkemize gelen ve bazı vatandaşlarımızı enkaz altından kurtaran Meksikalı ekiplerin, çalışmalar sırasında hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo'nun cenazesi ile birlikte ülkelerine ulaştıkları bildirildi. Meksika Milli Savunma Bakanlığı (SEDENA), Deniz Kuvvetleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Meksika Kızılhaçı'ndan 150 kişilik personel ile kurtarma köpeklerinden oluşan ekip, Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla 16 Şubat Perşembe günü yerel saatle 13.40'ta Felipe Angeles Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptı.

Meksika Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'deki arama ve kurtarma çalışmalarına hayat kurtararak destek veren insani yardım gücünün Meksika Delegasyonunun üyeleri, kahraman arkadaşımız Proteo ve diğer kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz." sözlerine yer verildi.

PROTEO İÇİN ANMA TÖRENİ
Meksikalı ekipler, kurtarma çalışmalarında yer alan ve 12 Şubat'ta hayatını kaybeden Proteo adlı kurtarma köpeğinin cenazesini de Meksika bayrağına sarılı bir tabutla yanlarında getirirken, kendisi için Felipe Angeles Uluslararası Havaalanı'nda saygı duruşu ve anma töreni düzenlendi. Törende Meksika Ordusu yetkilileri Proteo'ya şükranlarını dile getirirken, köpeğin eğitmeni Carlos Villeda ise "Gidişine üzüldüm dostum. Şimdi koş, eğlen ve öbür dünyadakileri koru. Güle güle dostum, tekrar buluşacağız. Görev tamam şampiyon." sözlerini kullandı.

Eğitmeni Carlos Villeda'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre yaşlılık, Türkiye'ye uzun süren yolculuk ve soğuk hava sebebiyle hayatını kaybeden Proteo'nun, Türkiye ve Meksika'nın yanı sıra Haiti, Ekvador ve Guatemala'da yaşanan doğal afetler sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bildiriliyor.

Yaşanan yıkıcı deprem felaketinin ardından 8 Şubat günü ülkemize ulaşan ve Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı kurtarma ekipleri, 7 gün boyunca görev yaparak 4 vatandaşımızı sağ olarak kurtarmayı başarırken, enkaz altındaki 29 kişinin ise cansız bedenini çıkardı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Japon bilim adamı fay hattının uydu görüntülerini paylaştı | Video 02:17
Japon bilim adamı fay hattının uydu görüntülerini paylaştı | Video 17.02.2023 | 08:21
Meksikalı kurtarma ekipleri ülkelerine ulaştı, hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo için tören düzenlendi | Video 08:40
Meksikalı kurtarma ekipleri ülkelerine ulaştı, hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo için tören düzenlendi | Video 17.02.2023 | 08:09
Almanya’da, depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri kundaklandı | Video 00:38
Almanya'da, depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri kundaklandı | Video 16.02.2023 | 10:31
Mikrofonunu kapatmayı unutan AB Komisyonu üyesi milletvekillerine hakaret etti | Video 00:16
Mikrofonunu kapatmayı unutan AB Komisyonu üyesi milletvekillerine hakaret etti | Video 15.02.2023 | 14:24
Kimyasal felaket haberini yapan muhabirin yere yatırılıp gözaltına alınma anları kamerada | Video 02:30
"Kimyasal felaket" haberini yapan muhabirin yere yatırılıp gözaltına alınma anları kamerada | Video 15.02.2023 | 13:19
Rus arama kurtarma ekibi ülkesine döndü | Video 00:26
Rus arama kurtarma ekibi ülkesine döndü | Video 15.02.2023 | 11:02
ABD’de kimyasal madde yüklü kamyon devrildi | Video 00:45
ABD'de kimyasal madde yüklü kamyon devrildi | Video 15.02.2023 | 10:52
Azerbaycanlı haber spikerinin Türkiye’deki depremle ilgili sözleri izleyenleri duygulandırdı | Video 00:49
Azerbaycanlı haber spikerinin Türkiye'deki depremle ilgili sözleri izleyenleri duygulandırdı | Video 14.02.2023 | 12:44
Boston’un sembol köprüleri kırmızı beyazla ışıklandırıldı | Video 00:07
Boston'un sembol köprüleri kırmızı beyazla ışıklandırıldı | Video 14.02.2023 | 10:29
ABD’li kurtarma ekibinden John Morrison: “Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz” | Video 01:46
ABD’li kurtarma ekibinden John Morrison: “Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz” | Video 14.02.2023 | 08:11
Avrupa Parlamentosu’nda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu | Video 01:58
Avrupa Parlamentosu’nda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu | Video 13.02.2023 | 22:33
BM Konferansı’nın oturumu, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı | Video 01:11
BM Konferansı'nın oturumu, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı | Video 13.02.2023 | 14:44
Sudan’dan Türkiye’ye destek mesajı | Video 01:19
Sudan'dan Türkiye'ye destek mesajı | Video 13.02.2023 | 12:28
Türkiye’den ayrılan Yunan arama-kurtarma ekipleri Atina’da ilgiyle karşılandı | Video 01:34
Türkiye’den ayrılan Yunan arama-kurtarma ekipleri Atina’da ilgiyle karşılandı | Video 13.02.2023 | 12:28
Suriye’de depremdeki can kaybı bin 408’e yükseldi | Video 02:46
Suriye'de depremdeki can kaybı bin 408'e yükseldi | Video 12.02.2023 | 12:19
Azerbaycan ekibi Kahramanmaraş’ta 51 kişiyi enkazdan sağ çıkardı | Video 01:01
Azerbaycan ekibi Kahramanmaraş’ta 51 kişiyi enkazdan sağ çıkardı | Video 12.02.2023 | 09:25
Enkaz alanında mutluluk gözyaşları! Azerbaycan kurtarma ekibi 1 çocuğu 128 saat sonra enkazdan sağ çıkardı | Video 04:15
Enkaz alanında mutluluk gözyaşları! Azerbaycan kurtarma ekibi 1 çocuğu 128 saat sonra enkazdan sağ çıkardı | Video 11.02.2023 | 15:37
Washington’da Türkiye için toplanan yardım 100 tonu aştı | Video 03:34
Washington'da Türkiye için toplanan yardım 100 tonu aştı | Video 10.02.2023 | 10:06
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye için taziye defterini imzaladı | Video 02:17
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye için taziye defterini imzaladı | Video 10.02.2023 | 10:06
ABD hükümetinden Türkiye açıklaması Son yüzyılın en şiddetli depremlerindendi | Video 04:16
ABD hükümetinden Türkiye açıklaması "Son yüzyılın en şiddetli depremlerindendi" | Video 10.02.2023 | 08:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA