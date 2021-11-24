Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi | Video

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Brezilya'da mezbahadan kaçan bir inek, yakınlardaki bir su parkına gitti. Kaydırağa çıkan ineğin kaymaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İneğin sahibi ise artık onun aileden biri olduğunu söyledi.
Brezilya'da mezbahadan kaçan bir inek, yakınlardaki bir su parkına gitti. Kaydırağa çıkan ineğin kaymaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İneğin sahibi ise artık onun aileden biri olduğunu söyledi.