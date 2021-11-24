Video Dünya Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi | Video
Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi | Video

Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi | Video

24.11.2021 | 10:44

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Brezilya'da mezbahadan kaçan bir inek, yakınlardaki bir su parkına gitti. Kaydırağa çıkan ineğin kaymaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İneğin sahibi ise artık onun aileden biri olduğunu söyledi.

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Brezilya'da mezbahadan kaçan bir inek, yakınlardaki bir su parkına gitti. Kaydırağa çıkan ineğin kaymaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İneğin sahibi ise artık onun aileden biri olduğunu söyledi.

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