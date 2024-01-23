Myanmar askeri uçağı pistten çıktı: 8 yaralı | Video
Hindistan'daki bir havaalanında Myanmar’a ait askeri uçağın pistten çıkması sonucu 8 asker yaralandı.
Hint polisi ve askeri yetkililerin açıklamasında, uçağın çatışmalar nedeniyle geçtiğimiz hafta Hindistan'a sığınan askerleri ülkelerine geri götürmek üzere havalimanına geldiği ifade edildi.
Myanmar'daki cunta karşıtı silahlı grupların sınırlara yakın birçok askeri karakol ve kasabanın kontrolünü ele geçirmesinin ardından son 2 ay içinde yaklaşık 700 Myanmar askeri Hindistan'a geçti. Hindistan ise askerleri ülkelerine geri göndermeye başladı. Hindistanlı askeri yetkilere göre geçtiğimiz hafta 276 Myanmar askeri Hindistan'a geçti, bunlardan 184'ü geri gönderildi.
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