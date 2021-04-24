Video Dünya NASA'dan flaş Muğla 'Kadın azmağı' paylaşımı! 'Vay be. Güzelliğini yaşayın'

NASA'dan flaş Muğla 'Kadın azmağı' paylaşımı! 'Vay be. Güzelliğini yaşayın'

NASA'dan flaş Muğla 'Kadın azmağı' paylaşımı! 'Vay be. Güzelliğini yaşayın'
24.04.2021 | 09:17

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AMERİKAN Uzay ve Havacılık İdaresi'nin (NASA) Instagram hesabında, Muğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka mahallesindeki 'Kadın Azmağı'nın videosunu paylaşarak 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadelerini kullandı.

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Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'nın yanı başından, ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan 'Kadın Azmağı', doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balık ve kaplumbağaları, su üzerinde süzülen ördekleri ilgi çekiyor. 1200 metre uzunluğunda, doğal akvaryum görünümündeki 'Kadın Azmağı'nda, teknelerle 35 dakikalık tur yapılıyor. Gökova Körfezi'nde denizden içeri doğru 2 kilometre uzunluğundaki doğa harikası azmağı teknelerle gezenler, değişik bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor. Birbirlerine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan 'Kadın Azmağı', ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde ise sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor. Denize yakın olmasına rağmen berrak, derin ve yüksek debili akan derede yetişen tatlı su bitkilerinin boyları ise 4- 5 metreyi buluyor.


NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden, pandemi döneminden önce yerli ve yabancı turistin tekne turuna çıktığı 'Kadın Azmağı' ile ilgili paylaşım yaptı. NASA'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notu düşüldü. Çağatay Yurtyapan tarafından gönderilen videonun NASA tarafından paylaşılması heyecan yarattı.

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