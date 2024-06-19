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Netahyahu’dan ABD’ye

Netahyahu’dan ABD’ye "silah satış engelini kaldırın” çağrısı | Video

19.06.2024 | 14:19

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetimine silah ve mühimmat sevkiyatına yönelik engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Netanyahu'nun çağrısının ardından Beyaz Saray'ın ABD-İsrail arasındaki üst düzey bir toplantıyı iptal ettiği öne sürüldü.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akşam saatlerinde yayınladığı videoda ABD'ye silah çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile son görüşmesine değinen Netanyahu, "Bakan Blinken yakın zamanda İsrail'deyken samimi bir görüşme yaptık, ABD'nin savaşın başından beri İsrail'e verdiği desteği derinden takdir ettiğimi söyledim. Ama başka bir şey daha söyledim. ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunu söyledim. ABD'nin en yakın müttefiki İsrail, İran'a ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı canı için savaşıyor. Bakan Blinken, yönetimin engelleri kaldırmak için gece gündüz çalıştığına dair bana güvence verdi. Kesinlikle durumun böyle olduğunu umuyorum. Durum böyle olmalı" şeklinde konuştu. Netanyahu," Bize silahları verin, işi çok daha hızlı bitirelim diyorum" dedi.

"ABD-İSRAİL ARASINDAKİ ÜST DÜZEY TOPLANTI İPTAL EDİLDİ"
ABD'li haber sitesi Axios'un haberine göre Beyaz Saray, Netanyahu'nun açıklamasının ardından perşembe günü üst düzey İsrailli yetkililerle yapılması planlanan iptal etti. Haberde, İran konusunda stratejik bir diyalog olması planlanan toplantıya ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat teşkilatlarından yetkililerin yanı sıra İsrailli mevkidaşlarının da katılmasının planlandığı belirtildi. Ancak Netanyahu'nun, ABD'nin "silah ve mühimmat sevkiyatını engellediği" yönündeki suçlamasının ardından Beyaz Saray'ı toplantıyı iptal ettiği öne sürüldü. Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, "Bu karar, bu tür eylemlerin sonuçlarının olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

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