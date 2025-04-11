Video Dünya New York’ta helikopter nehre çakıldı! Siemens CEO’su ve ailesi hayatını kaybetti | Video
New York’ta helikopter nehre çakıldı! Siemens CEO’su ve ailesi hayatını kaybetti | Video

New York’ta helikopter nehre çakıldı! Siemens CEO’su ve ailesi hayatını kaybetti | Video

11.04.2025 | 10:46

ABD'nin New York kentinde bulunan Hudson Nehri'nde korkunç bir kaza yaşandı. İçinde 3'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin bulunduğu helikopter suya çakıldı. Kazadan kurtulan olmazken hayatını kaybedenler arasında Siemens CEO'su ve ailesi olduğu öğrenildi.

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