New York’ta helikopter nehre çakıldı! Siemens CEO’su ve ailesi hayatını kaybetti | Video

ABD'nin New York kentinde bulunan Hudson Nehri'nde korkunç bir kaza yaşandı. İçinde 3'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin bulunduğu helikopter suya çakıldı. Kazadan kurtulan olmazken hayatını kaybedenler arasında Siemens CEO'su ve ailesi olduğu öğrenildi.