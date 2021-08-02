Video Dünya New York'ta UFO görüldü iddiası! | Video

New York'ta UFO görüldü iddiası! | Video

New York'ta UFO görüldü iddiası! | Video
02.08.2021 | 09:28

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Son aylarda yetkililerden gelen açıklamalar da uzaylılarla ilgili tartışmaları iyice alevlendirdi. Şimdi söz konusu UFO olaylarına bir yenisi daha eklendi. New York'ta 11 UFO'nun görüldüğü ve bunları birleşip bir üçgen oluşturduğu belirtildi. Söz konusu UFO'larla ilgili bir de video paylaşıldı.

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