New York'ta UFO görüldü iddiası! | Video
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Son aylarda yetkililerden gelen açıklamalar da uzaylılarla ilgili tartışmaları iyice alevlendirdi. Şimdi söz konusu UFO olaylarına bir yenisi daha eklendi. New York'ta 11 UFO'nun görüldüğü ve bunları birleşip bir üçgen oluşturduğu belirtildi. Söz konusu UFO'larla ilgili bir de video paylaşıldı.