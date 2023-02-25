Pakistan'da katliam gibi kaza: 13 ölü, 20 yaralı | Video
Pakistan'ın Pencap eyaletinde 3 aracın karıştığı kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Pakistan'da katliam gibi kaza: 13 ölü, 20 yaralı | Video 25.02.2023 | 16:29
00:41
03:48
00:10
ABD’de hemzemin geçide takılan tırı tren biçti | Video 24.02.2023 | 08:51
04:50
02:38
Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı | Video 24.02.2023 | 08:42
01:03
01:35
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye tahıl koridoru övgüsü | Video 23.02.2023 | 09:41
00:52
Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi | Video 23.02.2023 | 08:42
00:46
Vali, kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içti | Video 23.02.2023 | 08:42
03:54
Çinli diplomat Wang: "Rusya ve Çin çok kutuplu dünyaya bağlı" | Video 22.02.2023 | 16:17
02:47
İsrail güçleri, Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürdü | Video 22.02.2023 | 14:51
00:44
Madagaskar’ı Freddy Kasırgası vurdu: 4 ölü | Video 22.02.2023 | 14:51
05:00
ABD Dışişleri Blinken’ın ziyareti Yunanistan’da protesto edildi | Video 22.02.2023 | 08:54
01:24
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama | Video 22.02.2023 | 08:54
00:36
Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı | Video 22.02.2023 | 08:54
00:14
ABD’de kömür yüklü tren raydan çıktı | Video 22.02.2023 | 08:54
03:17
Hatay'daki depremde Suriye'de 5 kişi hayatını kaybetti | Video 21.02.2023 | 13:58
02:19