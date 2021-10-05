Pakistan'da tıp öğrencileriyle sağlık çalışanlarına coplu müdahale | Video

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Pakistan'ın farklı kentlerinden yüzlerce sağlık çalışanı ve tıp öğrencisi, lisans sınavında yapılan değişikliğe karşı tepki amacıyla başkent İslamabad'da bir araya gelerek Pakistan Tıp Komisyonunu (PMC) protesto etti. Protestocular içeri girmek isteyince çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Pakistan'da tıp öğrencileri ve sağlık çalışanları ulusal lisans sınavında (NLE) yapılan düzenlemeye karşı sokağa döküldü. Ülkenin dört bir yanından yola çıkan yüzlerce kişi, sabah saatlerinde başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Komisyonu (PMC) önünde toplandı. Binaya girmek isteyen protestocular polisin coplu müdahalesiyle karşılaştı. Ortalık savaş alanına dönerken, protestocular ise polise ve PMC binasına taş atarak karşılık verdi. Tansiyonun giderek arttığı bölgede çıkan olayların ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı. PMC karşıtı ifadelerin yer aldığı pankartları açan protestocular bina önünde oturma eylemi başlattı.