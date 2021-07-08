Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
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Polonya’da geçtiğimiz salı günü göle düşen helikopterin düşme anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
Polonya'nın Masurian bölgesinde geçtiğimiz salı günü içinde 2 Ukraynalının da bulunduğu helikopter, Talty Gölü'ne düşmüştü. Pilot dahil toplamda 3 kişiyi taşıyan uçağın göle düşme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, helikopterin göl etrafında tur attığı ve göle düştüğü anlar net bir şekilde görülürken, kazada yaralananların tedavilerinin hastanede devam ettiği aktarıldı.
Helikopter, pilotun hakimiyeti kaybetmesi sonucu düşmüş, şans eseri kimsenin hayatını kaybetmediği kazada pilot ve kabinde bulunan 2 Ukraynalı yaralanmıştı.