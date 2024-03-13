Putin: “Rusya nükleer silah kullanmaya hazır” | Video 13.03.2024 | 12:54 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyasına verdiği röportajda Rusya’ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanmaya hazır olduklarını ve Finlandiya ile İsveç’in NATO üyeliği ile Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını söyledi. Putin ayrıca, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin ulusal çıkarlarını korumak açısından kesinlikle anlamsız bir adım olduğunu belirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da 15-17 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde Rossiya 1 kanalı ve RİA Novosti Haber Ajansı için Dmitriy Kiselev'in sorularını yanıtladı. Rusya'nın nükleer silah kullanmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, Ukrayna'da nükleer silah kullanımının gerekmediğini söyleyerek, "Neden kitle imha silahları kullanalım ki? Hiçbir zaman böyle bir ihtiyaç olmadı" dedi.

Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanmaya hazır olduklarını ve Rusya'nın havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanlarını ifade eden "nükleer üçlemenin" diğer ülkelerden daha gelişmiş olduğunu kaydeden Putin, "Askeri ve teknik açıdan elbette hazırız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın "geleneksel siyaset okulunun" bir parçası olduğunu ve ayrıca ABD'nin Rusya-ABD ilişkileri ve stratejik caydırıcılık konusunda birçok başka uzmana sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Putin, ABD'nin nükleer güçlerini geliştirdiğini ancak bunun yarın bir nükleer savaş çıkarmaya hazır oldukları anlamına gelmediğini ifade etti.

"RUSYA'YI BİTİRECEKLERİNE İNANDILAR"

Putin, kolektif Batı olarak adlandırılan ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı başlatmadan önce kendilerini güçsüz bulduklarını ifade ederek, bazı batılı elitlerin Rusya'yı bölmeye çalıştıklarını ve Ukrayna savaşıyla Rusya'ya yönelik silahlar, yaptırımlar ve Ukraynalı milliyetçiler yoluyla Rusya'yı bitireceklerine inandıklarını dile getirdi.

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ ÜYELİĞİ ANLAMSIZ"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik de açıklama yapan Putin, "Ulusal çıkarlarını korumak açısından kesinlikle anlamsız bir adım" dedi. Finlandiya ve İsveç sınırına askeri birlik ve saldırı sistemleri konuşlandırılacağını bildiren Rus lider, "Orada askerimiz, saldırı sistemlerimiz yoktu ancak artık olacak" ifadesini kullandı.

Rus lider, Finlandiya'nın Rusya ile yakınlaşmayı reddederek NATO'ya katılma kararının güvenlik açısından durumu iyileştirmediğini bildirerek, "Her halükarda güvenlik durumunu hiçbir şekilde iyileştirmiyor. Ne ikili ilişkilerde ne Avrupa'da" dedi.

FİNLANDİYA'NIN BAZI BÖLGELERİNDE RUS RUBLESİNİN KULLANILMASI

Helsinki ve Finlandiya-Rusya sınırına yakın bölgelerde Rus rublesinin kullanılmasına değinen Putin, "Biliyorsunuz bu bir iç mesele. Ancak son yıllarda Rus rublesi Helsinki ve sınıra yakın bölgelerdeki marketlerde kabul ediliyor. Ne istiyorsanız ruble ile alabiliyorsunuz. Bu ekonomik açıdan iyi bir şey" dedi.

PUTİN'DEN ALMANYA'NIN KIRIM KÖPRÜSÜNE SALDIRI İHTİMALİNE "FANTEZİ" YORUMU

Rusya Devlet Başkanı Putin, Alman subaylarının Ukrayna'ya destek görüşmelerini içeren telekonferansın sızdırılması olayına değindi. Vladimir Putin, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırma ihtimaline yönelik spekülasyonlarının Rusya'yı korkutmak amaçlı olduğunu ancak bunun "fanteziden" başka bir şey olmadığını kaydederek, "Her şeyden önce hayal kuruyorlar. Kendilerini cesaretlendiriyorlar. Ayrıca bizi korkutmaya çalışıyorlar" dedi.

"UKRAYNA İLE MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Rusya'nın Ukrayna ile müzakereye hazır olduğunu söyleyen Putin, "Ukrayna ile görüşmelere hazır mıyız? Evet, hazırız. Ancak, yalnızca sahadaki gereklere dayanan müzakerelere hazırız. Çatışmayı barışçıl yollarla çözmek istiyoruz, ciddi bir müzakereye hazırız. Ancak bunun düşmanın yeniden silahlanmak için istediği bir duraklama olmadığını, Rusya için güvenlik garantileri içeren ciddi bir görüşme olduğunu açıkça anlamalıyız" dedi.

"YABANCI ASKERLERİN UKRAYNA'DAKİ VARLIĞININ SAVAŞ ALANINDAKİ DURUMU DEĞİŞTİRMEYECEĞİNDEN EMİNİM"

Yabancı askerlerin Ukrayna'daki varlığı ihtimalinin ve Ukrayna'ya Batı'dan güvenlik yardımı yapılmasının savaş alanındaki çatışmanın gidişatını şekillendirmeyeceğini aktaran Rus lider, "Mesele şu ki Batılı askeri personel bir süredir Ukrayna'da bulunuyor, hatta darbeden önce de bulunuyorlardı. Ancak yabancı ülkelerin resmi askeri birliklerinden bahsediyorsak, bunun savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğinden eminim. En önemlisi de bu. Tıpkı silah yardımının hiçbir şeyi değiştirmediği gibi" açıklamasını yaptı.

Putin, Polonya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda Ukrayna'dan ayrılmayacağını, aksine kendisine ait olduğunu iddia ettiği toprakları geri almak istediğini sözlerine ekleyerek, "Çünkü geri dönmek isteyecekler. Bunun hayalini kuruyorlar, tarihi olarak kendilerine ait olduğunu düşündükleri için buralara dönmek istiyorlar. Eğer Polonya birlikleri o bölgelere girerse, ayrılmaları pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

ABD-Birleşik Krallık yapımı füzelerin Ukrayna'ya gönderilmesinin savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini kaydeden Rus lider, "ABD-Birleşik Krallık yapımı füzeleri kullanıyorlar. Evet bizde yalnızca hasara neden oluyor. Ancak gerçekte bu durum savaşın gidişatını ve karşı taraf için kaçınılmaz sonuçları değiştirmez" dedi.

"BATI'YI BÖLMEYE YÖNELİK HERHANGİ BİR GİRİŞİMDE BULUNMAYACAĞIZ"

Rus lider, Batı'yı bölmeye çalışmadıklarını sözlerine ekleyerek, "Batı'yı bölmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmayacağız, onlar bunu kendileri başarıyla yapacaklardır. Ancak elbette çıkarlarımıza saygı duyulmasını sağlamak için çaba göstereceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın iç siyaset sürecine hiçbir ülkenin dahil olmasına izin vermeyeceklerini dile getirerek, "Bunu defalarca ifade ettik. Kimsenin bunu yapmasına izin vermeyeceğiz" dedi.