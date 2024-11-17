Rakip firmanın 12 robotunu kaçıran robot, internette viral oldu | Video

Bir robotik şirketinin showroom'unda güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntüler internette viral oldu. 12 büyük robotun başka bir üreticinin robotu tarafından kaçırıldığı ve bu robotların 'işlerini bırakıp' kendilerini takip etmeye ikna edildiği görülüyor.