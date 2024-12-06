Rejim karşıtı güçler adım adım ilerliyor! Muhaliflerden 'Hama' kutlaması
Suriye'de rejim karşıtı güçler, kritik kentleri birer birer ele geçiriyor. Halep, Hama ve Humus'a girerek Suriye rejimine ağır yenilgi yaşatan muhalif güçler ilerleyişini sürdürüyor. Rejim güçlerinden kurtulan Hama'da halk sokaklarda kutlama yaptı.
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