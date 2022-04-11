Video Dünya Rögar kapakları bir anda patladı! New York'ta "bomba" paniği | Video
Rögar kapakları bir anda patladı! New York'ta

Rögar kapakları bir anda patladı! New York'ta "bomba" paniği | Video

11.04.2022 | 13:19

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ABD'nin New York kentinin kalbindeki Times Meydanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle halk panikle kaçıştı. Bombalı saldırı olduğu zannedilen patlamanın rögarlardan kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

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New York'un ünlü Times Meydanı'nda patlama sesi duyuldu. Çevredekiler olayı bombalı saldırı zannederek panikle kaçmaya başladı. Korku dolu anlar amatör kameralara yansırken, acil durum ve polis ekipleri bölgenin bir bölümünü kapattı. Yetkililer üç farklı rögarda patlama meydana geldiğini açıklarken, New York İtfaiyesi (FDNY) olaya müdahale etti. Rögar kaynaklı patlamanın nedenine yönelik bilgi paylaşılmadı.

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