Rol arkadaşının üzerine tükürdü! Venedik Film Festivali'nde şoke eden olay! Harry Styles ve Chris Pine arasında gerginlik

79. Venedik Film Festivali'nde herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Akıllara Oscar töreninde Will Smith'in Chris Rock'a yumruk attığı anları getiren olay şöyle gelişti. Don't Worry Darling filminde başrol oyuncusu Harry Styles ile filmin yönetmeni Olivia Wilde arasında yaşanan aşk, Olivia Wilde'ın nişanlısı ve çocuklarının babası Jason Sudeikis ile ayrılmasına sebep olmuştu. Filmin çekimlerinde ve önceki lansmanlarında da aralarında gerilim bulunduğu söylenen Harry Styles ve Chris Pine, Venedik Film Festivali'ndeki basın gösteriminde yanyana gelince olanlar oldu. Yönetmen Olivia Wilde'ın yanına oturan sevgilisi Chris Pine, Harry Styles anons edildiğinde herkes gibi alkışlamaya başladı. Harry Styles, yerine otururken Chris Pine'ın üzerine tükürdü. Kısa süreli bir şok yaşayan Harry Styles, olanlara bir anlam veremedi ve gülümsemekle yetindi.