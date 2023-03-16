Rus uçağı, ABD' İHA'sına böyle müdahale etti | Video
Pentagon, Rus uçağının Karadeniz'de ABD İHA'sına müdahale ettiği anların görüntüsünü yayınladı
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