Video Dünya Rus uçağı, ABD' İHA'sına böyle müdahale etti | Video
Rus uçağı, ABD' İHA'sına böyle müdahale etti | Video

Rus uçağı, ABD' İHA'sına böyle müdahale etti | Video

16.03.2023 | 14:12

Pentagon, Rus uçağının Karadeniz'de ABD İHA'sına müdahale ettiği anların görüntüsünü yayınladı

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