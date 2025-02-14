Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu! | Video
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus insansız hava aracının, Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğunu, saldırının yangına yol açtığını açıkladı. Ancak radyasyon seviyesinde artış olmadığını bildirdi.
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