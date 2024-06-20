Video Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam’da | Video
Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam’da | Video

Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam’da | Video

20.06.2024 | 08:48

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin ardından Vietnam’a resmi ziyarette bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki temaslarının ardından 3 günlük Asya turunun ikinci durağı olan Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından uğurlanan Putin, Hanoi'de Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong tarafından karşılandı. Resmi törenle karşılanan Putin, konvoy eşliğinde havaalanından ayrıldı.

Beşinci kez Vietnam'ı ziyaret eden Putin, son ziyaretini 2017'de yapmıştı. Putin'in Vietnam Cumhurbaşkanı To Lam ile bir araya gelmesi ve ticaret, yatırım, teknoloji, eğitim sektörleri de dahil olmak üzere birçok anlaşmaya imza atması bekleniyor.

PUTİN 24 YIL SONRA KUZEY KORE'Yİ ZİYARET ETTİ
Putin, Kuzey Kore'yi 24 yıl aranın ardından ilk kez dün ziyaret etmişti. Putin'in ziyareti, Pyongyang-Moskova ittifakının savunma dahil farklı alanlarda işbirliğini güçlendirme girişimi olarak yorumlanmıştı. Kim ve Putin, görüşmelerinin ardından Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın detayları hakkında bilgi veren Putin, "Bugün imzaladığımız anlaşma taraflardan birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeriyor" demişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam’da | Video 02:26
Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam’da | Video 20.06.2024 | 08:48
Netahyahu’dan ABD’ye silah satış engelini kaldırın” çağrısı | Video 00:48
Netahyahu’dan ABD’ye "silah satış engelini kaldırın” çağrısı | Video 19.06.2024 | 14:19
ABD’nin New Mexico eyaletinde orman yangını | Video 03:53
ABD’nin New Mexico eyaletinde orman yangını | Video 19.06.2024 | 14:19
Rusya ve Kuzey Kore arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı | Video 02:48
Rusya ve Kuzey Kore arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı | Video 19.06.2024 | 14:19
ABD’nin New Mexico eyaletinde orman yangını: 1 ölü | Video 03:53
ABD’nin New Mexico eyaletinde orman yangını: 1 ölü | Video 19.06.2024 | 13:07
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti | Video 00:46
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'yi ziyaret etti | Video 19.06.2024 | 11:15
Çad’da askeri mühimmat deposunda yangın | Video 02:17
Çad'da askeri mühimmat deposunda yangın | Video 19.06.2024 | 11:03
Blinken: İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin desteğini kesmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” | Video 01:54
Blinken: "İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin desteğini kesmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” | Video 19.06.2024 | 10:47
Donald Trump: Biden’ın göçmen planını çöpe atacağım | Video 09:49
Donald Trump: "Biden’ın göçmen planını çöpe atacağım" | Video 19.06.2024 | 09:02
BM Güvenlik Konseyi’nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı | Video 09:22
BM Güvenlik Konseyi’nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı | Video 19.06.2024 | 09:01
İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video 01:30
İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video 19.06.2024 | 09:01
İran’da hastanede yangın: 9 ölü | Video 01:00
İran'da hastanede yangın: 9 ölü | Video 18.06.2024 | 12:37
El Salvador’da sel ve toprak kayması: 11 ölü | Video 04:23
El Salvador’da sel ve toprak kayması: 11 ölü | Video 18.06.2024 | 13:43
İspanya’da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı | Video 01:26
İspanya’da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı | Video 18.06.2024 | 12:23
AB Liderleri yeni üst düzey liderler konusunda anlaşamadı | Video 01:55
AB Liderleri yeni üst düzey liderler konusunda anlaşamadı | Video 18.06.2024 | 10:18
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü | Video 05:17
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü | Video 18.06.2024 | 08:51
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti | Video 05:26
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti | Video 17.06.2024 | 15:10
Almanya’da polisi balta ve molotofkokteyli ile tehdit eden kişi vuruldu | Video 00:10
Almanya’da polisi balta ve molotofkokteyli ile tehdit eden kişi vuruldu | Video 17.06.2024 | 08:38
Rusya’da 2 gardiyanı rehin alan DEAŞ bağlantılı mahkumlar öldürüldü | Video 01:19
Rusya'da 2 gardiyanı rehin alan DEAŞ bağlantılı mahkumlar öldürüldü | Video 16.06.2024 | 15:47
Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu | Video 05:26
Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu | Video 16.06.2024 | 12:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA