Video Dünya Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan Rusya açıklaması!

Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan Rusya açıklaması!

Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan Rusya açıklaması!
17.04.2021 | 13:27

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, A Haber'e Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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