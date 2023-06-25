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Rusya'da Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı | Video

Rusya'da Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı | Video

25.06.2023 | 08:35

Rusya’da silahlı ayaklanma başlatan Rus paralı asker grubu Wagner birlikleri, Wagner lideri Evgeny Prigojin’in geri çekilme talimatına uyarak üslerine geri çekilmeye başladı.

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'da dün silahlı isyan başlatan Wagner grubunun bugün geri çekilmeyi kabul ettiğini duyurmuştu. Wagner askerleri Lukaşenko'nun açıklamasının ardından kontrol altına aldığı bölgelerden ayrılmaya başladı.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin ardından Wagner lideri Evgeny Prigojin birliklerine geri çekilme talimatı verdi. Talimatın ardından Wagner birlikleri başta kontrol altına aldığı Rostov olmak üzere Voronej ve Lipetsk'ten geri çekilmeye başladı. Kendi üslerine geri dönen askerler silahlarını zırhlı araçlara doldurarak kent meydanlarından ve otoyollardan ayrıldı.

Öte yandan Rostov'da Wagner destekçisi siviller sokağa çıkarak geri çekilmeye başlayan Wagner birliklerine sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı gençler ellerinde Wagner bayraklarıyla "Wagner" sloganları attı. Wagner birliklerinin çekildiği noktalara Rus kolluk kuvvetleri birimleri yönlendirilecek.

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