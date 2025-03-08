Rusya'dan Ukrayna'nın doğusuna saldırı: 14 ölü, 37 yaralı | Video
Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Harkov bölgelerine gerçekleştirildiği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
Gece boyunca gerçekleştirilen saldırılar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ile "barışı hızlandırmak" için çalıştığını söylemesinin ardından geldi.
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