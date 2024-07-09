Video Dünya Rusya'nın Kiev'i vurduğu saldırıda can kaybı 38'e yükseldi | Video
Rusya'nın Kiev'i vurduğu saldırıda can kaybı 38'e yükseldi | Video

Rusya'nın Kiev'i vurduğu saldırıda can kaybı 38'e yükseldi | Video

09.07.2024 | 12:40

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e, yaralı sayısı 190'a yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivili öldüren ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve can kaybına yol açan füze saldırıları, Rus vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın dün Kiev'de Okhmatdyt Çocuk Hastanesi dahil farklı noktalara düzenlediği füzeli saldırıların bilançosu ağırlaşıyor. Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü çocuk olmak üzere 38'e, yaralı sayısının ise 190'a yükseldiği bildirildi. Enkaz alanlarında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ZELENSKİY'DEN BATI'YA SİLAH ÇAĞRISI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda çocuk hastanesi, evler, anaokulları, doğum hastanesi, okul, iş merkezi dahil 100 farklı noktanın hasar gördüğünü belirtti. Zelenskiy, "Rus teröristler bunun hesabını vermeli. Sadece endişe terörü durdurmaz. Rus füzelerini düşürmemiz gerekiyor. Rus savaş uçaklarının imha edilmesi gerekiyor. Güvenlik açığı bırakmayacak güçlü adımların atılması gerekiyor. Dünyanın bunun için gerekli gücü var. Ortaklarımız bunu yapabilir. Bir an önce çözümlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

BİDEN: "UKRAYNA'NIN HAVA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YENİ ÖNLEMLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"
ABD Başkanı Joe Biden ise Rus saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Biden, "Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivili öldüren ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve can kaybına yol açan füze saldırıları, Rusya'nın vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır. Dünyanın bu önemli anda Ukrayna'nın yanında olmaya devam etmesi ve Rusya'nın saldırganlığını göz ardı etmemiz kritik önem taşıyor. Bu hafta Başkan Zelenskiy ve NATO liderlerini Washington'da ağırlayacağım ve desteğimizi açıkça belirtmek için Başkan Zelenskiy ile görüşeceğim. Müttefiklerimizle birlikte, şehirlerini ve sivillerini Rus saldırılarından korumaya yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik yeni önlemleri açıklayacağız. ABD, Ukrayna halkının yanındadır" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya’nın Kiev’i vurduğu saldırıda can kaybı 38’e yükseldi | Video 02:39
Rusya'nın Kiev'i vurduğu saldırıda can kaybı 38'e yükseldi | Video 09.07.2024 | 12:40
UNRWA üst düzey yetkilisi Han Yunus’taki yıkımı paylaştı | Video 01:58
UNRWA üst düzey yetkilisi Han Yunus’taki yıkımı paylaştı | Video 09.07.2024 | 08:48
İspanya’daki boğa koşusunda 6 kişi yaralandı 01:14
İspanya’daki boğa koşusunda 6 kişi yaralandı 08.07.2024 | 15:56
Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi 02:47
Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi 08.07.2024 | 11:56
Japonya’da Müslüman olmadığı halde İslam’ı tanıtan Hongu, fenomen haline geldi | Video 05:23
Japonya'da Müslüman olmadığı halde İslam'ı tanıtan Hongu, fenomen haline geldi | Video 07.07.2024 | 12:25
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Yerine getiremeyeceğim hiçbir bir vaatte bulunmadım” | Video 10:26
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Yerine getiremeyeceğim hiçbir bir vaatte bulunmadım” | Video 07.07.2024 | 08:37
Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti... | Video 01:49
Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti... | Video 06.07.2024 | 16:32
Son Dakika: Kırgızistan’da darbe girişimi önlendi | Video 01:21
Son Dakika: Kırgızistan'da darbe girişimi önlendi | Video 05.07.2024 | 12:29
Başkan Erdoğan Putin ile bir araya geldi! Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlıyız 06:14
Başkan Erdoğan Putin ile bir araya geldi! "Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlıyız" 03.07.2024 | 17:12
Aliyev ve Putin, Astana’da görüştü | Video 01:08
Aliyev ve Putin, Astana'da görüştü | Video 03.07.2024 | 15:56
Karayipleri vuran Beryl Kasırgası’nda can kaybı 3’e yükseldi | Video 02:49
Karayipleri vuran Beryl Kasırgası'nda can kaybı 3'e yükseldi | Video 03.07.2024 | 14:52
Türkiye’nin çeyrek final zaferi Kuzey Makedonya’da da coşkuyla kutlandı | Video 01:47
Türkiye’nin çeyrek final zaferi Kuzey Makedonya’da da coşkuyla kutlandı | Video 03.07.2024 | 09:59
Böylesini hiç görmediniz! Albino timsahın mutluluğu sosyal medyada viral oldu | Video 00:13
Böylesini hiç görmediniz! Albino timsahın mutluluğu sosyal medyada viral oldu | Video 02.07.2024 | 14:36
Karayip ülkelerini Beryl Kasırgası vurdu: 1 ölü | Video 02:53
Karayip ülkelerini Beryl Kasırgası vurdu: 1 ölü | Video 02.07.2024 | 12:39
Hocalı’da çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde bulundu | Video 00:46
Hocalı’da çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde bulundu | Video 02.07.2024 | 11:11
İsrail, 54 Filistinli mahkumu serbest bıraktı | Video 04:38
İsrail, 54 Filistinli mahkumu serbest bıraktı | Video 01.07.2024 | 15:13
Kudüs’te Harediler polisle çatıştı: 5 kişi gözaltına alındı | Video 02:11
Kudüs'te Harediler polisle çatıştı: 5 kişi gözaltına alındı | Video 01.07.2024 | 14:06
Çin’de roket denemesi patlamayla son buldu | Video 01:40
Çin’de roket denemesi patlamayla son buldu | Video 01.07.2024 | 12:17
Fransa seçimlerinde ilk turun galibi Le Pen oldu 03:32
Fransa seçimlerinde ilk turun galibi Le Pen oldu 01.07.2024 | 11:54
Japonya DAICHI-4 gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi | Video 03:19
Japonya DAICHI-4 gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi | Video 01.07.2024 | 09:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA