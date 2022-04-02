Video Dünya Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü | Video
Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü | Video

Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü | Video

02.04.2022 | 13:03

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Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Stoyanka'da Rus ordusunun vurduğu akaryakıt istasyonu kullanılamaz hale geldi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 38. günde devam ediyor. Rus ordusundan temizlenen Irpin yakınlarında bulunan Stoyanka bölgesinde Rus ordusunun hedef aldığı akaryakıt istasyonu kullanılamaz hale geldi. İstasyonun çevresinde bulunan market ve restoran da harabeye döndü. Yaşanan çatışmalardan sonra Ukrayna ordusunun kontrolü yeniden sağladığı bölgede büyük yıkım meydana geldiği göze çarptı.

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