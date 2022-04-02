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OTOMATİK OYNAT
02:31
Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü | Video 02.04.2022 | 13:03
02:10
Rus ordusu Ukrayna’nın kuzey bölgelerinden çekiliyor | Video 01.04.2022 | 16:24
00:50
Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı | Video 01.04.2022 | 15:44
02:04
Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti | Video 01.04.2022 | 14:54
00:49
01:19
Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı | Video 01.04.2022 | 09:44
09:42
Zelenskiy: “Ruslar, zayıf olduğumuz yerlerden saldırabilir” | Video 01.04.2022 | 08:58
00:23
Odessa'da hava saldırıları nedeniyle siren sesleri yeniden çaldı | Video 31.03.2022 | 15:20
00:13
Ukrayna ordusu Rus tankını tek atışla imha etti | Video 31.03.2022 | 14:01
00:45
Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu | Video 31.03.2022 | 13:51
01:05
Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı 16’ya yükseldi | Video 31.03.2022 | 10:17
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Rusya, Kiev, Harkov ve Dnipro’yu vurdu | Video 31.03.2022 | 08:49
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Ukraynalı askerler Rus ordusunu böyle pusuya düşürdü | Video 31.03.2022 | 08:50
00:35
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video 31.03.2022 | 08:49
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Lviv’de yeniden siren sesleri! Halk sığınaklara akın etti | Video 30.03.2022 | 14:54
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Rusya, Ukrayna’nın elindeki S-300’leri böyle imha etti | Video 30.03.2022 | 14:54
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Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu | Video 30.03.2022 | 14:54
Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Stoyanka'da Rus ordusunun vurduğu akaryakıt istasyonu kullanılamaz hale geldi.