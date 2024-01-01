Saraybosna'da yeni yıl coşkusu | Video

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kutlamaların merkezi, trafiğe kapatılan Ferhadiye ve Tito Caddesi'nin birleştiği yerdeki Sönmeyen Ateş Anıtı yanı oldu. Kutlama çerçevesinde popüler Bosnalı sanatçı ve gruplar Laka, Bombaj Stampa, Zabranjeno Pusenje ve Crvena Jabuka'nın sahne aldığı bir konser tertiplendi.

Yılbaşı için süslenen alanda yerel saatle 21.00'de başlayan ve binlerce izleyicinin takip ettiği kutlama programında, "Saraybosna hikayesi" başlıklı bir ışık ve ses gösterisine de yer verildi.

SARAYBOSNA BELEDİYESİ'NDEN DOLANDIRILAN TURİSTLERE KONAKLAMA

Yılbaşı kutlamaları için bölge ülkelerinden çok sayıda turist, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı tercih etti.

Diğer taraftan uluslararası bir seyahat ve konaklama rezervasyonu sitesi üzerinde dolandırılan onlarca turiste, Saraybosna Belediyesi tarafından konaklama imkânı sunuldu. Konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan Belediye Başkanı Benjamina Karic, "Saraybosna şehri, bu şehri sevdikleri için gelen, fakat dolandırılan turistler için konaklama tahsis etmiştir. Şuursuz bireyler, tatil günlerinin en güzel şekilde geçirilmesine engel olmamalılar. Saraybosna, gönlü diğerlerine açık, iyi insanların şehridir. Şehrimiz, bu akşam daha önceki yıllarda olduğu gibi bölgede eğlencenin merkezi olacak. Her turist ve misafirin gelişi bizi sevindiriyor ve buradaki konaklamaları süresince unutulmaz anlar yaşamalarını temenni ediyoruz" dedi.