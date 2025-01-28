Selena Gomez gözyaşları içinde Trump’a tepki gösterdi! "Tüm halkım tehdit altında" | Video
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik sınır politikalarını açıklamasının ardından tepki göstererek ağladığı görüntüleri paylaştı. Gomez, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
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