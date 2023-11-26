Video Dünya Sierra Leone’de kışlaya silahlı saldırı | Video
Sierra Leone’de kışlaya silahlı saldırı | Video

Sierra Leone’de kışlaya silahlı saldırı | Video

26.11.2023 | 15:53

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’nin başkenti Freetown'da bir kışlaya silahlı saldırı gerçekleştirilmesinin ardından ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de kışlaya saldırı düzenlendi. Başkent Freetown'daki kışlaya saldırının ardından hükümet yetkililerinden yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde, kimliği belirsiz bazı kişiler Wilberforce kışlasındaki cephaneliğe girmeye çalıştı. Bu girişimler engellendi. Ülke genelinde derhal geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara evlerinde kalmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Güvenlik güçlerinin durumu kontrol altında tuttuğu belirtildi.

Sierre Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz bazı kişilerin cephaneliğe saldırması nedeniyle güvenlik ihlali yaşandığını duyurarak "Güvenlik güçlerimizden oluşan bir ekip, kaçan hainlerden geriye kalanları incelemeye devam ederken, ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi" dedi.

"BU TOPLUMU TEMİZLEYECEĞİZ"
Freetown'daki kışla yakınında ara ara silah sesleri duyulurken, askeri üniformalı maskeli adamlardan birinin uzaklaşmadan önce, "Bu toplumu temizleyeceğiz. Neyi amaçladığımızı biliyoruz. İşlerini yapması gereken sıradan sivillerin peşinde değiliz" dediği öğrenildi. Sierra Leoneli üst düzey bir yetkili ise, başkentteki merkezi hapishaneden bazı mahkumların kaçtığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir raporda, 324 mahkumu barındıracak şekilde tasarlanan hapishanede 2019 yılında 2 binden fazla mahkumun bulunduğu kaydedilmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sierra Leone’de kışlaya silahlı saldırı | Video 01:25
Sierra Leone’de kışlaya silahlı saldırı | Video 26.11.2023 | 15:53
İsrail ve İrlanda arasında “Emily” krizi | Video 00:10
İsrail ve İrlanda arasında “Emily” krizi | Video 26.11.2023 | 15:09
İsrail’den serbest bıraktığı Filistinli mahkumun evine baskın | Video 03:04
İsrail’den serbest bıraktığı Filistinli mahkumun evine baskın | Video 26.11.2023 | 14:20
Gazze Şeridi’ne 200 yardım tırı geçti | Video 02:05
Gazze Şeridi’ne 200 yardım tırı geçti | Video 26.11.2023 | 13:02
İsrailli Bakan sivil katliamını 2. Dünya Savaşı’na benzetti | Video 00:47
İsrailli Bakan sivil katliamını 2. Dünya Savaşı'na benzetti | Video 26.11.2023 | 12:30
İsrail ile Hamas arasında 2’nci esir takası yapıldı | Video 01:11
İsrail ile Hamas arasında 2’nci esir takası yapıldı | Video 26.11.2023 | 10:14
Almanya‘da savaş karşıtı miting düzenlendi | Video 07:26
Almanya‘da savaş karşıtı miting düzenlendi | Video 26.11.2023 | 08:37
Polonya‘da eksi 4 derecede Filistin’e destek gösterisi | Video 01:29
Polonya‘da eksi 4 derecede Filistin'e destek gösterisi | Video 26.11.2023 | 08:37
Londra Gazze için sokakta! On binlerce kişi İsrail’in Gazze katliamlarını protesto ediyor | Video 05:17
Londra Gazze için sokakta! On binlerce kişi İsrail'in Gazze katliamlarını protesto ediyor | Video 25.11.2023 | 17:10
Tayland’da havai fişek festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 08:22
Tayland'da havai fişek festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 25.11.2023 | 16:06
Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler | Video 03:21
Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler | Video 25.11.2023 | 11:08
El Bahr Caddesi’nde İsrail tarafından katledilen cansız bedenler, toplanmaya başlandı | Video 00:56
El Bahr Caddesi'nde İsrail tarafından katledilen cansız bedenler, toplanmaya başlandı | Video 25.11.2023 | 10:26
İsrail tarafından yıkılan evlerini kontrol etmek için geri dönen Gazzelileri enkaz yığınları karşılıyor | Video 00:20
İsrail tarafından yıkılan evlerini kontrol etmek için geri dönen Gazzelileri enkaz yığınları karşılıyor | Video 25.11.2023 | 10:27
İsveç Başbakanı’nın dili sürçtü! İsrail’in soykırım yapma hakkı var | Video 00:18
İsveç Başbakanı'nın dili sürçtü! "İsrail'in soykırım yapma hakkı var" | Video 24.11.2023 | 16:00
Filistinliler İsrail’in engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı | Video 08:09
Filistinliler İsrail'in engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı | Video 24.11.2023 | 14:34
Dublin’de olaylı gecenin bilançosu netleşti: 34 gözaltı | Video 01:44
Dublin'de olaylı gecenin bilançosu netleşti: 34 gözaltı | Video 24.11.2023 | 13:30
Canlı yayında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere gaz bombası | Video 08:36
Canlı yayında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere gaz bombası | Video 24.11.2023 | 12:46
Gazze’de ateşkes başladı! Rehine takası ve ateşkes nasıl işleyecek? | Video 02:39
Gazze'de ateşkes başladı! Rehine takası ve ateşkes nasıl işleyecek? | Video 24.11.2023 | 11:20
Bıçaklı saldırının ardından İrlanda sokakları savaş alanına döndü | Video 03:07
Bıçaklı saldırının ardından İrlanda sokakları savaş alanına döndü | Video 24.11.2023 | 08:43
New York’taki Şükran Günü Töreni’nde İsrail protestosu | Video 01:46
New York’taki Şükran Günü Töreni’nde İsrail protestosu | Video 24.11.2023 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA