Sırbistan LGBTİ'ye karşı ayaklanmıştı: Cumhurbaşkanından flaş karar! O etkinlik yasaklandı | Video

12-18 tarihleri arasında Sırbistan'da yapılması planan LGBT etkinliği ülkeyi karıştırmıştı. Pek çok aile bebek arabalarıyla gösteriyi protesto etmek için Belgrad sokaklarına dökülmüş, "Çocuklarımızdan ellerinizi çekin" yazılı pankartlar taşımıştı. Tepkilerin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, o etkinliği yasakladı.