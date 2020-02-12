Son dakika! Çinli kadından 'Çinliler her türlü hayvanı ve böcekleri yiyor' diyenlere tepki | Video

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sonrası hastalığın sebebi olarak "Çinliler her türlü böceği ve buldukları tüm hayvanları yiyor" şeklinde eleştiriler yükselmeye başlamıştı. A Haber yayınında görüntülü olarak Çin'den bağlanan Felıcıty Feng isimli genç kadın bu tip söylentileri yalanlayarak koronavirüs salgını hakkındaki bilinmeyenleri anlattı. Genç kadın ayrıca tüm Çinlilerin böcek ve tüm hayvanları yemediğini vurguladı.

VUHAN VATANDAŞI A HABER YOLUYLA AÇIKLAMADA BULUNDU

Koronavirüsü dolayısıyla kilit altına alınan Vuhan kentine giriş ve çıkışlar yasaklandı. Vuhan'da yaşamın nasıl devam ettiğini ve yaşananları kentte yaşayan Felıcıty Feng A Haber'e anlattı.

"PEK ÇOK FARKLI ZORLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Felıcıty Feng: "Vuhan'da virüs salgını başlayalı yaklaşık 20 gün oldu ve o zamandan beri evden yalnızca bir kez çıktım. Pek çok farklı zorluklarla karşı karşıyayız. Burada ki haberleri şeffaflıkla paylaşıyoruz, dünyada başka insanların bu korkunç virüsten etkilenmemesini istiyoruz. Çin hükümetinin kendi insanını önemsemediği düşüncesi çok yanlış olur. Ben bir Çinliyim, 10 yıldan fazla süre Kuzey Amerika'da yaşadım. Her iki perspektifte bakarak neyin ne olduğunu söyleyebilirim. Şu anda bilgiyi doğru bir şekilde alıyoruz. Hükümet bu salgına mümkün olduğu kadar karşılık verdi. Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı bir dönemde yaşıyoruz ama gözlerimizi ve zihinlerimizi açık tutmalıyız." şeklinde konuştu.

Korona teşhisi koyulan hastaların bulunduğu hastanede babasının proje direktörü olduğunu belirten Feng: "Şu an sağlıklıyız ancak tanıdığım insanların enfeksiyon kapmasından korkuyoruz. İyimser olmak zorundayız çünkü başka bir seçeneğimiz yok. Böylesine ciddi bir kriz yaşanırken kendinizi bırakamazsınız. Vuhan'da olmayan durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamıyor, bu aslında bir savaştır." dedi.