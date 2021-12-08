SON DAKİKA: Hindistan Genelkurmay Başkanı'nın içinde bulunduğu askeri helikopter düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Son dakika haberleri... Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da içinde bulunduğu bir askeri helikopter düştü. Askeri helikopterde 14 kişi olduğu belirtildi. Askeri helikopterin düştüğü bölgedeki çalışmalardan ilk görüntüler ortaya çıktı...