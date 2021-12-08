SON DAKİKA: Hindistan Genelkurmay Başkanı'nın içinde bulunduğu askeri helikopter düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
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Son dakika haberleri... Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da içinde bulunduğu bir askeri helikopter düştü. Askeri helikopterde 14 kişi olduğu belirtildi. Askeri helikopterin düştüğü bölgedeki çalışmalardan ilk görüntüler ortaya çıktı...