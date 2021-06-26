SON DAKİKA: İngiltere'de Bakan Matt Hancock'un skandal yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! Evli kadınla şok görüntüler

Son dakika haberleri... İngiltere Sağlık Bakanlığı'daki yasak aşk skadanlının şok görüntüleri ortaya çıktı! Başbakan Boris Johnson'la yaşdığı polemiklerle gündem olan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un kendisi gibi evli Gina Coladangelo ile bakanlık binasındaki müstehcen görüntüleri gündem oldu.