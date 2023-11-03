Video Dünya Son dakika: Katil İsrail ambulans konvoyunu bombaladı! | Video
Son dakika: Katil İsrail ambulans konvoyunu bombaladı! | Video

Son dakika: Katil İsrail ambulans konvoyunu bombaladı! | Video

03.11.2023 | 18:37

Son dakika haberi... İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Yaralıları taşıyan ambulans konvoyu da bombalandı.

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