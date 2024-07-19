SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı’ndan flaş İsrail kararı! | Video
Son dakika haberleri... Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü duyurdu. Açıklanan kararda, "İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır" ifadeleri kullanıldı.
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