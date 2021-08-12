Video Dünya Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10’a yükseldi | Video

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10’a yükseldi | Video

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10’a yükseldi | Video
12.08.2021 | 13:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyrut’ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi | Video 01:18
Beyrut'ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi | Video 12.08.2021 | 16:29
Dominik Cumhuriyeti’ni Fred Fırtınası vurdu, caddeler göle döndü | Video 01:40
Dominik Cumhuriyeti'ni Fred Fırtınası vurdu, caddeler göle döndü | Video 12.08.2021 | 15:48
Hindistan’daki toprak kaymasında can kaybı 13’e yükseldi | Video 00:22
Hindistan'daki toprak kaymasında can kaybı 13’e yükseldi | Video 12.08.2021 | 14:15
Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10’a yükseldi | Video 01:53
Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10’a yükseldi | Video 12.08.2021 | 13:10
Rusya’da 16 kişiyi taşıyan helikopter göle düştü: 8 ölü | Video 01:48
Rusya'da 16 kişiyi taşıyan helikopter göle düştü: 8 ölü | Video 12.08.2021 | 11:37
Japonya’da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü | Video 00:51
Japonya’da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü | Video 12.08.2021 | 09:35
Azerbaycan’da ormanlık alanda yangın | Video 00:29
Azerbaycan’da ormanlık alanda yangın | Video 11.08.2021 | 15:23
Hindistan’da toprak kayması! Kaya parçaları araçların üzerine düştü: 2 ölü | Video 01:44
Hindistan'da toprak kayması! Kaya parçaları araçların üzerine düştü: 2 ölü | Video 11.08.2021 | 15:24
İngiltere’de 3 yaşındaki kızını döverek öldüren anneden tüyler ürperten ifade | Video 01:00
İngiltere'de 3 yaşındaki kızını döverek öldüren anneden tüyler ürperten ifade | Video 11.08.2021 | 14:26
İsrail Başbakanı Bennett, CIA Başkanı William Burns’le İran dosyasını görüştü | Video 00:23
İsrail Başbakanı Bennett, CIA Başkanı William Burns’le İran dosyasını görüştü | Video 11.08.2021 | 13:19
Çin’de göçmen filler geleneksel yaşam alanlarına yaklaşıyor | Video 01:18
Çin'de göçmen filler geleneksel yaşam alanlarına yaklaşıyor | Video 10.08.2021 | 12:34
Cezayir’de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 08:35
Cezayir'de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 10.08.2021 | 10:48
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda yangın kontrolden çıktı | Video 01:00
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangın kontrolden çıktı | Video 09.08.2021 | 16:23
Japonya’yı Lupit tayfunu vurdu: 300 bin kişiye tahliye, uçuşlar iptal edildi | Video 01:17
Japonya'yı Lupit tayfunu vurdu: 300 bin kişiye tahliye, uçuşlar iptal edildi | Video 09.08.2021 | 14:55
Tel Aviv’de bir bina alevlere teslim oldu | Video 01:04
Tel Aviv'de bir bina alevlere teslim oldu | Video 09.08.2021 | 14:18
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda yangın kontrolden çıktı! Tahliyeler sürüyor | Video 02:32
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangın kontrolden çıktı! Tahliyeler sürüyor | Video 09.08.2021 | 11:27
Yunanistan’da korkutan görüntü! Koca ada, mahşer yerine döndü | Video 00:44
Yunanistan'da korkutan görüntü! Koca ada, mahşer yerine döndü | Video 09.08.2021 | 11:30
Çekya’da Ignis Brunensis Havai Fişek Festivali düzenlendi | Video 05:30
Çekya'da Ignis Brunensis Havai Fişek Festivali düzenlendi | Video 09.08.2021 | 08:45
Pakistan’da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı | Video 03:13
Pakistan’da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı | Video 09.08.2021 | 08:45
İran’da korona virüs salgınında rekor | Video 02:21
İran'da korona virüs salgınında rekor | Video 08.08.2021 | 16:23

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın Gazne vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle, Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da hakimiyet alanını genişleten Taliban, bir vilayet merkezinde daha kontrolü ele geçirdi. Taliban, bugün başkent Kabil'e 150 kilometre uzaklıktaki Gazne vilayet merkezini ele geçirdiğini duyurdu. Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Gazne kentinin ele geçirildiğini doğrulayarak tüm resmi dairelerde kontrolün hükümet güçlerinin elinden alındığını ifade etti. İl meclis üyesi Hasan Rıza Yusufi ise yaptığı açıklamada, Gazne şehrinin sabah saatlerinde Taliban tarafından kuşatıldığını ve ele geçirildiğini, eyalet yetkililerinin Kabil'e gitmek üzere kenti terk ettiğini söyledi.

Taliban güçleri son olarak Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan vilayet merkezlerini almıştı.

ABD basının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını açıklamıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA