Tayland'da sel felaketi: 5 ölü | Video
Tayland'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketten 541 köy ve 12 bin 777 ailenin etkilendiği bildirildi.
Tayland ordusu ile polis birimlerinin de yardım ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığı Chiang Rai, Lampang, Phayao, Nan, Phrae, Petchabun, Udon Thani eyaletlerinde birçok köye karayolu ulaşımı kapanırken, yardımlar botlar ve helikopterler aracılığıyla yapılıyor.
BAŞBAKANDAN DESTEK MESAJI
Tayland'ın yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Kuzey eyaletlerinde yaşanan sel felaketi haberlerini yakından takip ediyorum. Bölge halkının acısını hafifletmek için acilen su tahliyesi ve hasar onarımı planlaması için gerekli tüm birimlerle iletişim içindeyiz. Bu süreçte ellerinden gelenin en iyisini yapan tüm yardım kurumlarına ve felaketten etkilenen ailelere sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
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