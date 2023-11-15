Video Dünya Tel Aviv’e roket saldırısı! 3 yaralı | Video
Tel Aviv’e roket saldırısı! 3 yaralı | Video

Tel Aviv’e roket saldırısı! 3 yaralı | Video

15.11.2023 | 08:41

İsrail’in başkenti Tel Aviv’e düzenlenen roket saldırısında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi'nden fırlatılan 3 rokete Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verirken, başkentte siren sesleri yükseldi. Saldırıda, 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralanmalara şarapnel parçalarının neden olduğunu açıkladı. Şarapnellerin roketlerin düşmesinden mi, yoksa havada imhasından dolayı mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.
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