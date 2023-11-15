Tel Aviv’e roket saldırısı! 3 yaralı | Video
İsrail’in başkenti Tel Aviv’e düzenlenen roket saldırısında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
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