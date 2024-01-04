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Trump, Colorado eyaletinde

Trump, Colorado eyaletinde "seçime katılamaz" kararına itiraz etti | Video

04.01.2024 | 14:55

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, önümüzdeki yıl Cumhuriyetçi Parti'nin Colorado eyaletinde düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına dair alınan kararı ABD Yüksek Mahkemesine temyize götürdü.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de Kongre'ye gerçekleştirilen baskında rol almakla suçlayan Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kendisini gelecek yıl eyalette düzenlenecek ön seçimlerden men etmesine yönelik aldığı karara itiraz etti. Trump, kararı ABD Yüksek Mahkemesine götürdü. Trump'ın avukatları mahkemeye sunduğu dosyada, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararının hatalı olduğunu, ilgili Anayasa maddelerini yanlış yorumladığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?
Colorado Yüksek Mahkemesi, 19 Aralık'ta Trump'ı 2021'de gerçekleşen Kongre baskınında rol almakla suçlayarak Anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti. Kararda, Trump'ın seçimden men edildiği için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti. Kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtilirken, Trump kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacağını duyurmuştu.

MAİNE EYALETİNDE DE AYNI KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ
Eski Başbakan Trump ayrıca dün, önümüzdeki yıl Cumhuriyetçi Parti'nin Maine eyaletinde düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına dair alınan kararı da temyize götürmüştü. Kararın "önyargılı" olduğunu savunan ve Trump'ın Kongre baskınında rolü olduğu yönündeki iddiaya itiraz eden avukatlar, Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows'un Trump'ı oylamadan men etme yetkisine sahip olmadığını öne sürmüştü.

KONGRE BASKINI
ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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