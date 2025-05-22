Video Dünya Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüştü | Video
Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüştü | Video

Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüştü | Video

22.05.2025 | 09:01

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşmede, Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını "soykırım" olarak tanımladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. Trump, görüşme sırasında Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını "soykırım" olarak tanımlayarak, şiddet olaylarına ilişkin videolar izletti. Trump, "Beyaz çiftçiler topraklarından ediliyor ve öldürülüyor. Eğer bu soykırımsa, bu insanları ülkemize almamız gerekir" ifadelerini kullandı. ABD'li milyarder Elon Musk'a değinen Trump, "Elon Güney Afrika'dan. O da olanları çok iyi biliyor" dedi.

"ABD OLMADAN G20 ZİRVESİ EKSİK OLUR"
Ramaphosa'nın kasım ayında Güney Afrika'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne davet üzerine Trump, "ABD olmadan G20, eski G8 gibidir, eksik kalır. Daveti takdir ediyorum" dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Trump, geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatarak, "Barış sağlanması için elimden geleni yapıyorum. Bu bizim savaşımız değil ama her iki tarafın da kaybı büyük. Haftada 5 bin askerin öldüğü bir çatışmayı görmezden gelemeyiz" dedi.

"O VİDEOLARDA GÖRDÜKLERİNİZ HÜKÜMETİMİZİN POLİTİKASI DEĞİL"
Ramaphosa ise Trump'ın soykırım iddialarına ve izlettiği videolara karşı çıkarak, "O videolarda gördükleriniz hükümetimizin politikası değil. Bunlar, parlamentodaki küçük muhalif grupların söylemleridir" yanıtını verdi. Ramaphosa, hükümetinin toprak politikalarını savunarak, söz konusu iddiaların "gerçek dışı" olduğunu vurguladı.

Ramaphosa, Güney Afrika'da toprak reformunun anayasa çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, "Hükümetimiz, apartheid rejiminden kalan eşitsizlikleri gidermek için kamu yararına kamulaştırma yetkisine sahiptir. Ancak kimsenin mülküne keyfi şekilde el koyulmamaktadır" dedi.

"GÜNEY AFRİKA'DA YAŞANANLAR IRK TEMELLİ BİR SOYKIRIM DEĞİL, YAYGIN SUÇ SORUNUDUR"
Ramaphosa, videodaki görüntüleri daha önce görmediğini belirterek, "Bu videolar bana gösterilmeden önce nerede çekildiğini bilmek isterdim" ifadelerini kullandı. Ramaphosa, "Güney Afrika'da yaşananlar ırk temelli bir soykırım değil, yaygın suç sorunudur. Kurbanlar sadece beyazlar değil, çoğunlukla siyahlardır" dedi.

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