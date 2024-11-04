Video Dünya Trump kaybettiği 2020 seçimlerini hatırlattı: “Görevden ayrılmamalıydım” | Video
Trump kaybettiği 2020 seçimlerini hatırlattı: “Görevden ayrılmamalıydım” | Video

Trump kaybettiği 2020 seçimlerini hatırlattı: “Görevden ayrılmamalıydım” | Video

04.11.2024 | 08:46

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, kaybettiği 2020 seçimlerinin ardından görevden ayrılmaması gerektiğini belirterek, "Ayrıldığım gün ülke tarihindeki en güvenli sınıra sahiptik. Ayrılmamalıydım" dedi.

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5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump Pensilvanya eyaletinin Lititz bölgesinde seçim mitingi düzenledi. Konuşmasında daha önce de dile getirdiği oy hırsızlığı ve seçim hilesi iddialarını yineleyen Trump, oylara ithafen "Bu lanet şeyi çalmak için çok uğraşıyorlar" dedi. Rakiplerinin daha önce kendisini yıldırmaya çalıştığını ima eden Trump, "Seçimlerde hile yapıyorlar ve siz bunu onlara söylediğinizde sizi hapse atmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. 2020 yılında yapılan ve başkanlık görevinden ayrılmasıyla sonuçlanan ABD seçimlerini hatırlatan Trump, "Ayrıldığım gün ülke tarihindeki en güvenli sınıra sahiptik. Ayrılmamalıydım" dedi. Trump, kendi görev dönemi için "Dürüst olmak gerekirse, çok iyi iş çıkardık, harika bir iş" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA'NIN ALTIN ÇAĞI OLACAK"
Seçilmesi halinde "enflasyonu" ve "suçlu istilasını" durdurarak mevcut ABD yönetiminin neden olduğu sorunları çözeceğini iddia eden Trump, "Sizden ülkemizin geleceği için yeniden heyecan duymanızı istiyorum. Sizden yeniden büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Bu Amerika'nın yeni altın çağı olacak" ifadelerini kullandı.

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