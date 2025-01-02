Video Dünya Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: 1 ölü, 7 yaralı | Video
Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: 1 ölü, 7 yaralı | Video

Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: 1 ölü, 7 yaralı | Video

02.01.2025 | 08:39

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'a ait Las Vegas'taki otelinin önünde park halindeki Tesla Cybertruck patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

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ABD'de göreve başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump'ın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas eyaletindeki Trump International Hotel'inin önünde bulunan Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, yerel saatle 08.40 sıralarında bomba gibi patladı. Las Vegas Polis Teşkilatından Kevin McMahill düzenlediği basın toplantısında, araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. McMahill ayrıca 7 kişinin yaralandığını belirtti. Aracın önce yandığı, daha sonra patlama meydana geldiği öğrenildi. Yangının nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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