Türkiye'deki kur operasyonuna yabancı medya desteği | Video

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Türkiye'ye yaşatılan kur operasyonu, yabancı medyada da gündem oldu. Reuters, BBC, CNBC, Financial Times gibi pek çok yayın organı, döviz kurlarındaki ani artış üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef aldı.