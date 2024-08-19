Ukrayna, Donetsk’te Rus zırhlılarını hedef aldı
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde çok sayıda Rus zırhlısının taarruzuna İHA’larla yanıt verildiğini duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kurahove yönündeki 79. Hava Saldırı Tugayı savaşçıları tarafından bir başka büyük Rus saldırısı püskürtüldü" denildi. Görüntülerde, Ukrayna İHA'larının çok sayıda zırhlı aracı hedef aldığı, araçlarda patlamaları meydana geldiği görüldü.
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