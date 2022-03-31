Ukrayna ordusu Rus tankını tek atışla imha etti | Video

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Ukrayna ordusu, Rusya ordusuna ait bir tankı tek atışla imha etti. O anlar böyle görüntülendi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 36 gündür devam ediyor. Ukrayna ordusu, yoğun çatışmaların yaşandığı Luhansk bölgesinde Rus ordusuna ait bir tankı tek atışla vurdu. Ukrayna ordusunun saldırısı sonrası Rus tankı kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanlığı 24 Şubat-31 Mart tarihleri arasında 17 bin 500 Rus askerin öldürüldüğünü, Rusya ordusuna ait 614 tank ve bin 735 zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı.