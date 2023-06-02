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Ukrayna, Rusya sınırındaki kasabayı vurdu: 2 ölü, 2 yaralı | Video

Ukrayna, Rusya sınırındaki kasabayı vurdu: 2 ölü, 2 yaralı | Video

02.06.2023 | 16:23

Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesindeki bir sınır kasabasını hedef alması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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Rusya tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus sınır bölgelerini hedef aldığı belirtildi. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna sınırındaki Maslova Pristan kabasında bir otoyola düşen mühimmat parçalarının seyir halindeki araca isabet etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını söyledi. Gladkov ayrıca, gece meydana gelen saldırılar nedeniyle Shebekino kasabasında 2 bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini ifade etti.

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz da Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırısında 4 evin hasar gördüğünü açıkladı. Kursk ve Smolensk bölgelerinde ise insansız hava aracı saldırısı sonucu bazı binalarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

Ukrayna sınır bölgesine yönelik saldırılara ilişkin açıklama yapmazken, gece saatlerinde Rusya'ya ait 15 seyir füzesi ile 21 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.

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