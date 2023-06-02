Ukrayna, Rusya sınırındaki kasabayı vurdu: 2 ölü, 2 yaralı | Video
Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesindeki bir sınır kasabasını hedef alması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz da Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırısında 4 evin hasar gördüğünü açıkladı. Kursk ve Smolensk bölgelerinde ise insansız hava aracı saldırısı sonucu bazı binalarda hasar meydana geldiği öğrenildi.
Ukrayna sınır bölgesine yönelik saldırılara ilişkin açıklama yapmazken, gece saatlerinde Rusya'ya ait 15 seyir füzesi ile 21 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.
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