Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu | Video
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Samara bölgesinde devlete ait petrol devi Rosneft'in bir petrol rafinerisine insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu yangın çıktı.
Ukrayna son haftalarda Rusya'nın petrol altyapısını yoğun bir şekilde hedef alıyor.
tyapısını yoğun bir şekilde hedef alıyor.
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