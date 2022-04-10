Ukrayna, Rusya’ya ait askeri araçların imha görüntülerini yayınladı | Video

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Ukrayna ordusu, insansız hava aracı destekli operasyonda imha edilen Rus ordusuna ait askeri araçların görüntüsünü yayınladı.
Rusya- Ukrayna savaşı 46 gündür sürerken, Rus ordusu Ukrayna'da askeri kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 53. Mekanize Taburu, kırsalda İHA destekli operasyonda tank, piyade savaş aracı BMP ve zırhlı personel taşıyıcı MT-LB askeri araçları imha ettiği anlara ait görüntüleri yayınladı.
Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, 24 Şubat - 10 Nisan tarihleri arasında 19 bin 300 Rus askeri personelinin öldüğünü, 722 tank ve 1911 zırhlı askeri aracın imha edildiğini açıkladı.