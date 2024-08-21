Ultra Ortodoks Yahudilere 'Zorunlu askerlik' şiddeti!
Zorunlu askerlik istemeyen yahudilere İsrail polisinden müdahale kamerada... A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, canlı yayında gelişmeleri aktardı.
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