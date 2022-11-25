Ünlü ABD'li analizci Doran'ın bomba açıklamaları tekrar gündeme geldi: "Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak" | Video
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Orta Doğu araştırmacısı Amerikalı analist Michael Doran, 2019 yılında kendisinin konuşma yaptığı bir videoyu paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşımda yaptı. Doran, "2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak" diyerek de hatırlatmada bulundu.
"ABD ÇEKİLECEK, TÜRKİYE YPG'Yİ DAĞITACAK"
Twitter paylaşımı yapan Doran, şu ifadeleri kullandı:
"2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak. ABD Suriye'den çekilecek ve Türkiye, YPG'yi dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak ama sonuç belli.. Bunu baştan fark etmemek aptallığın zirvesi."